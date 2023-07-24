Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Temmuz 2023 - 17:20

Güncelleme: 24 Temmuz 2023 - 17:20

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sevgili teraziler, bu aralar biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart. Sağlık sorunlarınız varsa kökeninde aşırı derecede uyumlu olma çabanız yatıyor. Dış görünüş ve estetik anlamında yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırın.