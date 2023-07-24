Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, bu aralar biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart. Sağlık sorunlarınız varsa kökeninde aşırı derecede uyumlu olma çabanız yatıyor. Dış görünüş ve estetik anlamında yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur-Sen: Seyyanen zam memur emeklisine de yansıtılmalı
- Fatih Portakal 'haberim var' diyerek dönüş tarihi verdi
- 'Burası Müslüman bir ülke sarılamazsınız'
- Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- O saldırganla ilgili yeni gelişme
- Akbelenliler sabah baskınına isyan etti
- Avrupa Avrupa duy sesimizi!
- Erdoğan'ın atadığı Erdoğan'a özendi
- B-SUV segmentinin yeni oyuncusu
- Zaha'dan taraftara ilk mesaj!