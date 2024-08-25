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Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 25 Ağustos 2024 - 15:50

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Hayata dair tatminsiz ve memnuniyetsiz tavırlarınız hayatınızdaki güzellikleri görmenizi engelliyor. Olumsuzluklara odaklandığınız sürece mutlu olmanız imkansız. Bakış açınızı değiştirmeniz ve yenilikleri hayatınıza katmanız şart.


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