Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Hayata dair tatminsiz ve memnuniyetsiz tavırlarınız hayatınızdaki güzellikleri görmenizi engelliyor. Olumsuzluklara odaklandığınız sürece mutlu olmanız imkansız. Bakış açınızı değiştirmeniz ve yenilikleri hayatınıza katmanız şart.
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