Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ekim Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İlişkilerinizde ego çatışmalarının olduğu bir gün. Sevdiklerinizle haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde aramanız gerekiyor. Bastırdığınız öfkeniz olur olmaz yerlerde ortaya çıkarken sağlıklı iletişim kuramamanın sonuçlarını görüyorsunuz.
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