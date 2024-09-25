Günlük Burç Yorumları: 26 Eylül Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Eylül 2024 - 16:25

Güncelleme: 25 Eylül 2024 - 16:25

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün sabah saatleri yeni başlangıçlar açısından pozitif etkiler barındırıyor. Günün ilerleyen saatlerinde ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak kafanızı karıştırıyor, bildiğiniz yolda ilerleyin ve kararlı olun.