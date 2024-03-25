Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün çekingenliğiniz üzerinizde sevgili teraziler. Ya çok fazla geri planda kalıyor, ya da kendinizi çok gereksiz zamanlarda ortaya atıyorsunuz. Kararsızsınız. Kafanızı netleştirmeli ve onları hedefe dönüştürecek somut planlar yapmalısınız. Aksi taktirde başarısızlık kaçınılmaz.
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