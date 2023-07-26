Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Yaşam kalitenizi arttıracak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir sevgili teraziler. Sağlık sorunuzla alakalı çözümsel yaklaşmanız gerekiyor fakat her söylenene inanmayın, iyi araştırın. Riskli adımlar atmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Artık yeni bir 'tarikatımız' var!
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- Oğlu Bronny kalp krizi geçirdi
- Prof. Dr. Demirtaş, 'geçmiş olsun' diyerek duyurdu...
- Milli futbolcuya Fransız talip!
- THY uçağında intihar! Zorunlu iniş yapıldı
- Kılıçdaroğlu, vekillerle bir araya geldi
- Meğer kapıda bekliyorlarmış!
- Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!
- A Milli Takım’da kadro krizi!