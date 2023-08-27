Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Aile büyüklerinizle veya birlikte yaşadığınız kişilerle uyum ve denge sorunları bugün artış gösterebilir. İlişkileri zorlamak yerine uzaklaşmayı başarabilmek daha fazla huzur verebilir. Aklınızdan geçenleri uygulamaya çalışan. Olmayınca olmuyor, kabul edin.
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