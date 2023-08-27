Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Ağustos 2023 - 17:23

Güncelleme: 27 Ağustos 2023 - 17:23

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Aile büyüklerinizle veya birlikte yaşadığınız kişilerle uyum ve denge sorunları bugün artış gösterebilir. İlişkileri zorlamak yerine uzaklaşmayı başarabilmek daha fazla huzur verebilir. Aklınızdan geçenleri uygulamaya çalışan. Olmayınca olmuyor, kabul edin.



