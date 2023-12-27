Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Aralık 2023 - 16:18

Güncelleme: 27 Aralık 2023 - 16:18

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Kendinizi bugün biraz yalnız ve gergin hissediyor olabilirsiniz sevgili teraziler. İlişkilerinizde kuramadığınız dengeler sizi insanlardan uzaklaştırıyor. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak kafanızı karıştırıyor olabilir, bildiğinizi yapın.