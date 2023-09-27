Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Eylül 2023 - 17:28

Güncelleme: 27 Eylül 2023 - 17:28

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:

İyimser tavırlarınız çok fazla su istimal ediliyor sevgili teraziler. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımınızı esirgemeyin fakat kendinizi çok fazla yormayın. Sizin sorumluluklarınız size yeter. Her şeyde olduğu gibi iyilikte de dengede olun.