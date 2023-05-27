Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart. Kendinizi sorgulamanız gerekiyor. İnsanları kaybetmek pahasına da olsa kendinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. Düşünmeyi bırakıp eyleme geçtiğinizde daha güzel olacak. Sağlığınıza dikkat edin.
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