Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Burcunuzdaki yoğun enerjinin ardından bugün Ay'ın Akrep burcuna geçişiyle odağınız tamamen kişisel kaynaklarınıza, bütçenize, konforunuza ve maddi-manevi değerlerinize kayıyor sevgili Teraziler. Kendinizi güvende hissetme arzunuz yüksek. Harcamalarınızı dengelerken geleceğe yönelik sarsılmaz ve garantici adımlar atmaya odaklanıyorsunuz.

Kariyer:

Mesleki hayatınızda, toplum önündeki duruşunuzda ve finansal yönetiminizde kalıcı adımlar atabileceğiniz çok güçlü bir perşembe günündesiniz. Üst yöneticilerinizle yapacağınız görüşmelerde veya bütçe sunumlarında ikna kabiliyetiniz en üst seviyede olacak. İş süreçlerinizdeki ayrıntı avcılığınız, projelerinin kusursuz ilerlemesini ve hak ettiğiniz kazancın sarsılmaz bir şekilde size gelmesini sağlayacaktır.

İlişki:

İlişkilerinizde duygusal paylaşımların yanı sıra somut değerler, sadakat ve sarsılmaz bir güven unsuru ön plana çıkıyor. Partnerinize duyduğunuz sevgiyi hem kelimelerle hem de hayatını kolaylaştıracak pratik, maddi veya manevi desteklerle göstermek isteyeceksiniz. Yalnız Teraziler için iş ortaklıkları veya ticari faaliyetler vesilesiyle tanışacakları, olgun karaktere sahip bir adayın varlığı söz konusu olabilir.