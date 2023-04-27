Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Arkadaş çevrenizin sizi destekleyici tavırları motivasyonunuzu yükseltiyor sevgili teraziler. Bugün yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Gelecek planlarınız için yakınlarınızla fikir alışverişinde bulunmak ve yeni kararlar almak için uygun bir gün.
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