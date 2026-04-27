Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün ruhsal bir inziva ve arınma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ay'ın 12. evinizdeki seyri, bilinçaltınızdaki karmaşayı temizlemek için size bir fırsat sunuyor. Kalabalık ortamlardan ziyade sessizliği tercih edebilir, yarım kalmış spiritüel çalışmalarınızla ilgilenebilirsiniz. Zihninizdeki "yapılacaklar listesini" sadeleştirmek ve aslında size yük olan sorumluluklardan kurtulmak için analiz yapma zamanı.

Kariyer:

İş hayatında bugün vitrin önünde olmak yerine mutfakta kalmak daha kârlı olabilir. Gizli yürütülen projeler, stratejik planlamalar veya başkalarından sakladığınız fikirleriniz üzerine çalışmak için uygun bir gün. Maddi konularda ise kimseyle paylaşmadığınız bazı kaynakları yönetmek veya borç-alacak dengesini sessizce kurmak isteyebilirsiniz. Sezgileriniz size kimin güvenilir olduğunu fısıldayacaktır.

İlişkiler:

İlişkilerinizde bugün "sessiz ortaklıklar" ve fedakarlıklar ön planda. Partnerinize hissettirmeden ona destek olmak veya aranızdaki bir sırrı korumak bağınızı güçlendirecektir. Bekar Teraziler için geçmişte kalmış bir aşkın haberini almak veya platonik bir ilginin zihinsel olarak derinleşmesi mümkün. Bugün kalbinizdeki pürüzleri temizleme günü.