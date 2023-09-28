Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Eylül 2023 - 16:50

Güncelleme: 28 Eylül 2023 - 16:50

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün kendinizi çok fazla kararsız ve gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Anlık ve düşünmeden aldığınız kararlar insanlara güven kaybettiriyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.