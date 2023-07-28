Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Temmuz 2023 - 16:54

Güncelleme: 28 Temmuz 2023 - 16:54

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün sizin adınıza keyifli bir gün sevgili teraziler. Yakın çevrenizden gördüğünüz destek hayatınızı kolaylaştırabilir. Kısa yolculuklar gündemde olabilir. İlişkilerinizin sağlıklı bir şekilde devam etmesini istiyorsanız sorumluluk alın.