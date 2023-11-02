Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Kasım 2023 - 17:09

Güncelleme: 02 Kasım 2023 - 17:09

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:

Kendinizi bugün biraz yalnız ve gergin hissediyor olabilirsiniz sevgili teraziler. İlişkilerinizde kuramadığınız dengeler sizi insanlardan uzaklaştırıyor. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak kafanızı karıştırıyor olabilir, bildiğinizi yapın.