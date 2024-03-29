Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün eğitim konularına odaklanabilir veya yakın çevrenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. İlişkiler, anlaşmalar açısından verimli bir gün. Daha iyisi için ama biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Ağır adımlarla ilerlemek gelen fırsatların daha kalıcı olmasını sağlayacak.
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