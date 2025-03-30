Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Son zamanlarda içinize çok fazla atmanızdan kaynaklı sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün olabilir. Kararsızlıklar sizin asıl sorununuz. İç dünyanıza çekilip ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Günün ilerleyen saatlerinde beklenmedik olaylar gündeme gelebilir.
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