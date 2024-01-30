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Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Ocak 2024 - 16:09

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün çekingenliğiniz üzerinizde sevgili teraziler. Ya çok fazla geri planda kalıyor, ya da kendinizi çok gereksiz zamanlarda ortaya atıyorsunuz. Kararsızsınız. Kafanızı netleştirmeli ve onları hedefe dönüştürecek somut planlar yapmalısınız. Aksi taktirde başarısızlık kaçınılmaz.



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