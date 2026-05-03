Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Pazartesi sabahı iletişim trafiğiniz yoğun olsa da, Ay'ın Oğlak burcuna geçişiyle birlikte enerjiniz tamamen yuvanıza, ailenize ve iç dünyanıza yönelecek. Evinizde bir düzen kurmak, aile büyüklerinizle ilgilenmek veya gayrimenkul işlerinizi toparlamak için ideal bir gün. Kendinizi duygusal olarak güvence altına almak ve köklerinize olan bağlılığınızı somutlaştırmak isteyeceksiniz.

Kariyer:

Kariyer hedeflerinizi temelden inşa etme zamanı. Eğer evden çalışıyorsanız veya aile şirketiniz varsa, bugün oldukça verimli ve disiplinli işler çıkarabilirsiniz. İş hayatınızda aldığınız kararların aile yaşantınız üzerindeki etkilerini profesyonel bir bakış açısıyla analiz edeceksiniz. Gayrimenkul, inşaat veya dekorasyon gibi sektörlerde olan Teraziler için stratejik ve kârlı bir gün.

İlişkiler:

İlişkilerinizde bugün korumacı ve geleneksel bir tavır sergileyebilirsiniz. Partnerinizle ev ortamında huzurlu ama ciddi gelecek planları yapmak aranızdaki bağı güçlendirecektir. Bekar Teraziler için aile çevresinden birinin tanıştıracağı veya geçmişten gelen, olgunluğuyla dikkat çeken biri ilgi odağı olabilir. Duygusal güvenliğiniz bugün her şeyin önünde.