Günlük Burç Yorumları: 4 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Ocak 2025 - 16:19

Güncelleme: 03 Ocak 2025 - 16:19

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili terazi, çözüme ulaştırmak istediğin konular bugün hiç olmadığı kadar belirsiz. Bugünlük bunu böyle kabul etmen gerekiyor. İş hayatın çözemediğin konuların ısrarla üzerine gitmemelisin, her şeyin bir zamanı var. Zorlamak sağlığını etkileyebilir.