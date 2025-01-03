Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili terazi, çözüme ulaştırmak istediğin konular bugün hiç olmadığı kadar belirsiz. Bugünlük bunu böyle kabul etmen gerekiyor. İş hayatın çözemediğin konuların ısrarla üzerine gitmemelisin, her şeyin bir zamanı var. Zorlamak sağlığını etkileyebilir.
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