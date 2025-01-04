Günlük Burç Yorumları: 5 Ocak Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Ocak 2025 - 16:11

Güncelleme: 04 Ocak 2025 - 16:11

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili terazi, çevrendeki insanları anlamakta zorlanıyor olabilirsin. Her şeye bir cevap bulmaya çalışmak, her şeyi anlamlandırmaya çalışmak daha yorucu oluyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımını esirgememeli fakat kendini de fazla feda etmemelisin. Seni gerçekten iyi hissettiren konulara odaklan.