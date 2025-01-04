Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ocak Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili terazi, çevrendeki insanları anlamakta zorlanıyor olabilirsin. Her şeye bir cevap bulmaya çalışmak, her şeyi anlamlandırmaya çalışmak daha yorucu oluyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımını esirgememeli fakat kendini de fazla feda etmemelisin. Seni gerçekten iyi hissettiren konulara odaklan.
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