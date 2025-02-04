Günlük Burç Yorumları: 5 Şubat Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Şubat 2025 - 16:50

Güncelleme: 04 Şubat 2025 - 16:50

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçler bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Çok tavizkar oluşunuz suiistimal ediliyor. Bu tavrınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Ekonomik anlamda düşünerek adım atın.