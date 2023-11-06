Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Kasım Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz sevgili teraziler. İçe dönmek, ne istediğinize karar vermek, biraz yalnız kalmak iyi gelecektir. Aksi takdirde ilişkileriniz tamamen bozulabilir. Hayır demeyi öğrenin, içinize atmayın. Kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- Dolar ve Euro düştü mü?
- Ali Sabancı o olaydan sonra ilk kez görüntülendi!
- CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap
- 'Yargıtay üyesi şikayetini geri çekmeli'