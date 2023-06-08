Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İlişkiler ve yeni başlangıçlar açısından harika bir gün sevgili teraziler. Fikirsel olarak size uygun frekansta olan insanlarla kişilerle tanışabilir, ilişkilerinizi geleceğe taşıyabilirsiniz. Bugün kararlarınızın arkasında sağlam durmanız gereken ve sorumluluklarınızın artacağı bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Demirtaş'a 'Mehmet Şimşek' tepkisi
- 'Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı'
- Tarikatları ‘buyur’ ettiler
- TSK’ye hac yazısı
- MHP'den dikkat çeken Bahçeli videosu: Bu bana yeter...
- Manisa’da da zehirli uğur böceği örümceği görüldü
- Sahada olun talimatı
- 3. turda Kurtulmuş
- Mehmet Şimşek'ten 'sabır' mesajı
- Sinan Ateş soruşturmasını yürüten isim görevden alındı!