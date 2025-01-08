Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili terazi, bugün kendini biraz gergin hissedebilirsin. İstemediğin sorumluluklar almak zorunda kalabilirsin. Uyumlu olmaya çalışmaktan ziyade gerektiğinde ‘hayır’ diyebilmeyi öğrenmelisin. Sağlık konuları gündemde olabilir. Kendine zaman ayırmalısın.
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