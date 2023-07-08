Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Temmuz Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu günlük yorumu:
Uzun zamandır ertelediğiniz planlarınızı hayata geçirmek için uygun bir gün. Özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmeler var. Heyecanınızı kontrol edin, daha dengeli ilerleyin. Kalp ve tansiyon sorunları tetiklenebilir.
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