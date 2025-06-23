Yakında sevgilisinden ayrılacak olan 4 burç: Bu burçları mutsuz zamanlar bekliyor

Astrolojide her dönem yeni bir enerjiyi beraberinde getirir. Kimi zaman ilişkiler güçlenir, kimi zamansa gerçeklerle yüzleşme vakti gelir. Önümüzdeki haftalarda bazı burçlar için aşk hayatında önemli dönemeçler yaşanabilir. Geri giden Venüs, zorlu açılar ve duygusal netlik arayışı, özellikle bazı burçlarda ayrılık kararını tetikleyebilir. İşte sevgilisinden yakında ayrılma ihtimali en yüksek 4 burç...

TERAZİ BURCU

Genellikle ilişkilerde denge ve uyum arayan Terazi, son zamanlarda bu uyumu bulmakta zorlanıyor olabilir. Aşk hayatında sürekli “idare eden” taraf olmak yormaya başladı. Kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atması artık içten içe huzursuzluk yaratıyor. Önümüzdeki günlerde Terazi burçları, kendi benliklerini korumak adına radikal kararlar alabilir. Bu da mevcut ilişkilerde kopuşlara neden olabilir.

BALIK BURCU

Duygusal ve fedakâr Balık burçları için aşk bir sığınak gibidir. Ancak son dönemde yaşadıkları hayal kırıklıkları onları gerçeklerle yüzleştiriyor. Hayal ettikleri ilişki ile yaşadıkları arasında büyük fark varsa, Balık bu defa geri çekilmeyi tercih edebilir. Kendini yetersiz hisseden, anlaşılmadığını düşünen Balık’lar için bu süreç zor olsa da, içsel iyileşmenin ilk adımı olabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için özgürlük ve zihinsel uyum her şeyden önce gelir. Son zamanlarda ilişkide kendini kısıtlanmış ya da sıkılmış hissediyorsa, kopma kararı aniden gelebilir. Duygusal bağlılıktan çok entelektüel uyum arayan İkizler, enerjisini artık başka yerlere yönlendirmek isteyebilir. Yakın çevresinin de etkisiyle hızlı bir ayrılık kararı alması muhtemel.

OĞLAK BURCU

Soğukkanlı ve mantıklı Oğlak burcu, bir ilişkiyi sürdürürken “gelecek” faktörünü çok önemser. Eğer karşısındaki kişiyle uzun vadeli bir uyum göremiyorsa, duygularını bastırarak ilişkiyi sonlandırabilir. Bu süreçte duygusuz gibi görünse de aslında içten içe kararını çoktan vermiştir. Özellikle iş ve kişisel gelişim ön plandaysa, aşk ikinci plana atılabilir.