Yalnızlıktan beslenen ve 'kendi kendine yeten' 3 burç: Kalabalıklar onları yoruyor...

Herkesin bir yerlere yetişmeye çalıştığı ve sürekli iletişim halinde olduğu bu çağda, "yalnızlık" bazıları için bir korku değil, tam tersine bir ihtiyaçtır. İşte, yalnızlığın tadını en iyi çıkaran 3 burç...

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Detaycı ve analiz meraklısı Başaklar için zihinlerini dinlendirebilmenin tek yolu düzenli bir sessizliktir.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Ciddi ve mesafeli duruşlarıyla bilinen Oğlaklar için sosyalleşmek genellikle bir "görev" gibidir. İş odaklı yapıları gereği boş konuşmalardan kaçınan bu burçlar, kendi hedeflerine odaklanmak için yalnız kalmayı bir ödül olarak görürler.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

En hayalperest burç olan Balıklar için dış dünya bazen çok gürültülü ve kırıcı gelebilir. Duygusal derinliklerini korumak ve hayal dünyalarında sörf yapabilmek için sık sık kabuklarına çekilen Balıklar, yalnız kaldıklarında ruhsal olarak şifa bulurlar.