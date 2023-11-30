Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Kasım 2023 - 16:30

Güncelleme: 30 Kasım 2023 - 16:30

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Ailenizden önem verdiğiniz kişilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Krizli bir gün gibi görünse de geçici bir süreç olduğunu hatırlayın. Maddi anlamda beklenmedik harcamalar çıkabilir. İyi araştırmadan adım atmayın.



