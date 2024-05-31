Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bugün özel hayatınız, ticari ilişkileriniz veya iş hayatınızla alakalı pozitif gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili yaylar. İlerletmek istediğiniz konularda rahatlıkla harekete geçebilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Seyahat planları gündemde olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hepsi imam hatipli
- Katili en yakın arkadaşı çıktı!
- 'Biz hazırız'
- Z kuşağının yarısı çifte hayat sürdürüyor
- Cevabı CHP'li Tanrıkulu'ndan geldi
- Azra Kohen'in kitapları listeden çıkarıldı
- Pensilvanya'daki çiftlikte sessizlik
- Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi
- 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'
- Komisyona gelen 'bilgi' kameralara yansıdı