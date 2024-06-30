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Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Haziran 2024 - 16:23

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Günlük yaşam düzeninizde değişiklik yapma isteği bugün harekete geçmenizi gerektirebilir. Beklentilerinizi daha gerçekçi bir zemine oturtursanız istediğiniz gibi bir düzene geçebileceksiniz. Sağlığınızla alakalı yeni kararlar almanız gerekebilir.


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