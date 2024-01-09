Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yaylar:
Finansal anlamda her geçen gün daha çözümsel kararlar alıyorsunuz sevgili yaylar. Kendinize güveniyorsunuz. Daha stratejik hareket ederseniz daha iyisi zamanla olacak. Kendinize ve yeteneklerinize inanmaktan vazgeçmeyin. Eğitimle alakalı bir beklentiniz varsa bugün adım atabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- Gold Film'den 'Kızıl Goncalar' açıklaması
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
- AKP'li Hatipoğlu'na 'manidar' özür
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...