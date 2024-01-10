Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Perşembe Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Ocak 2024 - 16:22

Güncelleme: 10 Ocak 2024 - 16:22

Yay burcu ve yükselen yaylar:

Sevgili yaylar sorumluluklarınız ve özgürlük ihtiyacınız arasında gidip geliyorsunuz. İşlerinizi sürekli ertelediğiniz için gözünüzde büyüyor. Zaman yönetimi için destek almalısınız. ‘Her şeyi bilirim’ tavrınız yüzünden başarılarınızı erteliyorsunuz. Daha profesyonel olmanız lazım.