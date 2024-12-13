Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Kararsızlık yaşadığınız konularda karşınızdaki insanın da haklı olabileceğini düşünmelisiniz. Bu kadar detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Orta yolu bulmak için biraz tavizkar olmanız şart. Ağır besinlerden ve ağır sporlardan kaçınmanızda yarar var.
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