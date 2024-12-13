Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Aralık 2024 - 16:04

Güncelleme: 13 Aralık 2024 - 16:04

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Kararsızlık yaşadığınız konularda karşınızdaki insanın da haklı olabileceğini düşünmelisiniz. Bu kadar detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Orta yolu bulmak için biraz tavizkar olmanız şart. Ağır besinlerden ve ağır sporlardan kaçınmanızda yarar var.