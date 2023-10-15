Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ekim 2023 - 16:07

Güncelleme: 15 Ekim 2023 - 16:07

Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:

Sevgili yaylar, bu aralar kendinizi depresif hissediyor olabilirsiniz. Sağlık sorunlarınızın psikolojinizle bağlantılı olduğunu görmek içinize dönmenizi gerektiriyor. Kendinizi biraz insanlardan soyutlamak ve kendinizi dinlemek doğru karar vermenizi kolaylaştıracak.