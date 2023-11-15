Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Finansal anlamda son zamanlarda mantıklı kararlar alıyorsunuz sevgili yaylar. Daha stratejik hareket ederseniz beklentinizden daha iyisi zamanla olacak. Kendinize ve yeteneklerinize inanmaktan vazgeçmeyin. Eğitimle alakalı bir beklentiniz varsa bugün adım atabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde
- Bahçeli'ye seslendi, devreye Çakıcı girdi
- Son bir ayda 4'üncü intihar
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken yanıt!
- Bu kavgayı görmüştük
- Erdoğan eylemlerden 'rahatsız' oldu
- Metro İstanbul'dan 'dolandırıcılık' uyarısı
- Dilan Polat'ın eşine tepkisi gündem oldu
- Çocuğa işkence edip öldüren erkek hakkında karar!
- 'Erdoğan'a kötü bir haberim var...'