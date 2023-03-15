Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Duygularınızı çok fazla abartılı yaşıyorsunuz. Olayların abarttığınız kadar önemli olmadığını anlamanız gerekiyor. Kibirli tavırlarınıza devam ederseniz sizi sevenleri kaybedeceksiniz. Daha iyimser olmaya çalışın. Biraz esnek olun ve çevrenizdeki kişilerin fikirlerini önemseyin.
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