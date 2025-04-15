Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı ve gergin olabilir sevgili yaylar. Yakın çevrenizle aranızda çıkan anlaşmazlıklar hem iş hem günlük hayattaki motivasyonunuzu düşürüyor. Ağır yemeklerden ve ağır sporlardan kaçınmanız gereken bir gün.
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