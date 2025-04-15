Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Nisan 2025 - 16:16

Güncelleme: 15 Nisan 2025 - 16:16

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı ve gergin olabilir sevgili yaylar. Yakın çevrenizle aranızda çıkan anlaşmazlıklar hem iş hem günlük hayattaki motivasyonunuzu düşürüyor. Ağır yemeklerden ve ağır sporlardan kaçınmanız gereken bir gün.