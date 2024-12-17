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Günlük Burç Yorumları: 18 Aralık Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Aralık Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Aralık 2024 - 15:55

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Bir anlık heyecana kapılıp verdiğiniz kararların sonrasında hayal kırıklığı yaratmaması için daha gerçekçi olmalısınız. Ayaklarınız yere sağlam basarsa, adım adım gelen başarınız sizi ilerleyen süreçte daha fazla tatmin edecek gibi görünüyor.


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