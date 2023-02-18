Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Pazar Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 19:00

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Sevgili yaylar, sosyal ilişkilerinizden beklentilerinizi biraz aza indirirseniz daha huzurlu hissedeceksiniz. Herkesin sizin kafanızdaki mükemmelliyeti karşılamasını beklemeyin. Uzaktaki akrabalarınızdan bugün haber alabilirsiniz. Hukuki konularda beklediğiniz haberler varsa rahatlatıcı gelişmeler yaşanabilir.