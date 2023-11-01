Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Kasım Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, yaşadığınız sorunlar karşısında net tavırlar sergilemeniz çevrenizin sizden uzaklaşmasına sebep olsa da siz doğru yoldasınız. Güvenmediğiniz hiçbir konuda adım atmayın. Bugün parasal konularda beklenmedik sorunlar yaşanabilir.
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