Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Eğitim, ticaret veya maddi konularda bugün net kararlar almanızı gerektirecek konular gündemde olabilir. Fazla rahat olmanızın sıkıntısını çekiyorsunuz. Planlı hareket etmeyi yaşam felsefeniz haline getirmedikçe üzülmeniz kaçınılmaz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’ın Uçankuş’tan haberi var
- Gelecek Partili vekilden 'ayrımcı' paylaşım
- 'TSK görev almaya hazır'
- İzmir ve Balıkesir adayları belli oldu
- Erdoğan'dan 'Filistin' mesajı
- Maaşına dev zam!
- Üç gün milli yas ilan edildi
- İsrail bu defa bir camiyi vurdu
- 45 gündür kayıptı: Zeytinlikte ölü bulundu
- Sunak ve Netanyahu'dan ortak açıklama