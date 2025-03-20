Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Özgürlük ihtiyacınız bugün çok fazla sevgili yaylar.. Pozitif ve neşelisiniz. Bugün seyahat planları yapabilir, eğitimle alakalı konularda derinleşebilirsiniz. İdealleriniz büyük fakat ayaklarınız yere daha sağlam basmalı.
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