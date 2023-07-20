Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Düşüncelerinizin, hayallerinizin havada kaldığını hissediyorsunuz, artık eyleme geçme zamanı. Çevrenizle yaşayacağınız gerginlikler, yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizi daha sakin bir şekilde ifade etmeye çalışın. ‘Ben bilirim’ tavrınızdan bugün vazgeçmek zorundasınız. Yaşça büyük kişilerin fikirlerine kulak verin. Sorumluluklarınızı düşünerek hareket etmek sorunların önüne geçecektir. Taşınma ve yer değişiklikleri gündemde olabilir.
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