Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:
Duygularınızı çok fazla abartılı yaşıyorsunuz. Olayların abarttığınız kadar önemli olmadığını anlamanız gerekiyor. Daha iyimser ve adaletli olmaya çalışın. Biraz esnek olun ve çevrenizdeki kişilerin fikirlerini önemseyin.
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