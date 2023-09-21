Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Cuma Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Eylül 2023 - 16:54

Güncelleme: 21 Eylül 2023 - 16:54

Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:

Duygularınızı çok fazla abartılı yaşıyorsunuz. Olayların abarttığınız kadar önemli olmadığını anlamanız gerekiyor. Daha iyimser ve adaletli olmaya çalışın. Biraz esnek olun ve çevrenizdeki kişilerin fikirlerini önemseyin.