Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Kasım 2023 - 17:17

Güncelleme: 21 Kasım 2023 - 17:17

Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:

Taşınma ve yer değişikliği gibi konular bu aralar gündeminizde olabilir sevgili yaylar. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Bu kadar gerilmek yerine kötü de olsa bir karar verin. Kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durun. Yolunuz açılacak.