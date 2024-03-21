Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:
Düşüncelerinizin, hayallerinizin havada kaldığını hissediyorsunuz, artık eyleme geçme zamanı. Çevrenizle yaşayacağınız gerginlikler, yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizi daha sakin bir şekilde ifade etmenin yollarını bulun. Sorumluluklarınızı düşünerek hareket edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart
- Yeni AYM Başkanı belli oldu!
- 'İntihar değil cinayet'
- Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı
- CHP’ye desteğini açıkladı!
- Merkez Bankası'ndan sürpriz adım
- 'Allah'ın emanetleri'ni gizlemiş!
- O listede yer alan dairenin 'sırrı'
- Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması
- FETÖ firarisi eski vali ‘gaybubet evi’nde yakalandı