Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Şubat Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu:
Bir anlık heyecana kapılıp verdiğiniz kararların sonrasında hayal kırıklığı yaratmaması için daha gerçekçi olmalısınız. Ayaklarınız yere sağlam basarsa, adım adım gelen başarınız sizi ilerleyen süreçte daha fazla tatmin edecek gibi görünüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'de 'İstanbul' belirsizliği çözüldü
- İBB hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı
- Şahan Gökbakar'dan, Şevki Yılmaz'a tokat gibi yanıt
- CHP’nin İzmit adayı, adaylıktan çekildi!
- DEM Parti'de 'İstanbul' bilinmezliği
- Mülakatta dini soru!
- Erdoğan'ın savcıyla diyaloğu gündem oldu
- Savaş'ın o ifadelerine Gökhan Zan'dan yanıt
- Özel’in memleketinde CHP’li adayın başvurusuna ret
- Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı