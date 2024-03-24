Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Eğlenceli karakteriniz sosyal çevrenizden tarafından fazlasıyla göze batıyor sevgili yaylar. Kendiniz olabildiğiniz için eleştiriliyorsunuz. İnsanların sözlerine fazla takılmayın. Eğer siz huzurlu ve rahatsanız bildiğiniz yolda tereddütsüz bir şekilde ilerleyebilirsiniz.
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